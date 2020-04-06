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    HaberlerEkonomi Haberleri TCMB'den tarihi rekor!
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    06.04.2020 - 09:14 | | Reuters

    TCMB'den tarihi rekor!

    Corona virüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını artıracağını açıklayan Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta toplam 9.3 milyar TL ile rekor alım gerçekleştirdi.

    TCMB'den tarihi rekor!

    TCMB verilerine göre banka bir haftada daha önce bu miktarda bir alım gerçekleştirmemişti. TCMB'nin geçmiş bazı yılların tamamında bile geçtiğimiz hafta hızında olmamıştı.

    TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini corona virüse karşı atılacak adımlar arasında açıklamış durumda. TCMB'nin 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını açıklamıştı. Banka daha sonra alımların önden yüklemeli gerçekleştireceğini, %5 limitini de yükseltebileceğini açıkladı. 

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