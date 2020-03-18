TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına indirim

Yapılan değişiklik kapsamında, kredi büyüme oranı koşulunu sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri düşürüldü.

TCMB, dün corona virüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirileceğini duyurmuştu.

Söz konusu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi bekleniyor.