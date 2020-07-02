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    HaberlerEkonomi Haberleri TEB 3 ödül kazandı
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    02.07.2020 - 07:00 |

    TEB 3 ödül kazandı

    TEB 3 ödül kazandı

    Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) mobil uygulaması ‘CEPTETEB İŞTE’ Global Business Excellence Awards tarafından ‘En İyi Uygulama’, Global Finance Magazine tarafından düzenlenen ‘Global Finance Innovators 2020’ ile Best Business Awards tarafından ‘En İyi İnovasyon’ ödüllerine layık görüldü. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, ‘CEPTETEB İŞTE’yi geliştirirken her adımda müşteriyi yoğun bir şekilde sürece dahil ettiklerini ve kısa sürede de uygulamanın büyük başarılar
    elde ettiğini bildirdi.

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