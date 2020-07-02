TEB 3 ödül kazandı

Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) mobil uygulaması ‘CEPTETEB İŞTE’ Global Business Excellence Awards tarafından ‘En İyi Uygulama’, Global Finance Magazine tarafından düzenlenen ‘Global Finance Innovators 2020’ ile Best Business Awards tarafından ‘En İyi İnovasyon’ ödüllerine layık görüldü. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, ‘CEPTETEB İŞTE’yi geliştirirken her adımda müşteriyi yoğun bir şekilde sürece dahil ettiklerini ve kısa sürede de uygulamanın büyük başarılar

elde ettiğini bildirdi.