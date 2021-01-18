TEB 58 milyon dolar EBRD kredisi sağladı

Söz konusu kaynakla firmaların finansman ihtiyaçlarına destek verilmesi amaçlanıyor. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, geride bırakılan yılda herkesin öngörülerinin çok ötesinde, sınırları zorlayan bir salgın süreciyle karşı karşıya kalındığını belirtti. Leblebici, şöyle devam etti:

“Bu süreçte ülkemizin ekonomisine katkı sağlama, müşterilerimizin yanında olma ve sürdürülebilir büyüme önceliklerimiz arasında yer aldı. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın döneminde de ülkemizin gelişimine katkı sağlayan firmalarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. EBRD ile yaptığımız anlaşma ile salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli firmaların finansman ihtiyaçlarına yönelik desteğimize devam edeceğiz.”