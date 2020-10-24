Tedarikçi adayı olarak Türkiye’nin eli güçlü

Pekcan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) “Küresel Tedarik Zincirlerinin Yeniden Yapılanması” konulu webinara katıldı.

Bakan Pekcan, küresel değer zincirlerinin dönüşüm sürecinde Türkiye’nin avantajlarına da dikkati çekerek, ülkenin elinin güçlü olduğu söyledi. Türkiye’nin “yeni normal” olarak adlandırılan dönemde alternatif tedarikçi adayı ülkelerden biri olma potansiyeline sahip bulunduğunu vurgulayan Pekcan, alternatif arayışları çerçevesinde Türkiye’nin daha avantajlı konuma geçebilecek ülkelerin başında geldiğini bildirdi.



İş birlikleri kuralım



TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise, Avrupa Birliği’nin salgın sonrası ticari ilişkilerini çeşitlendirmeyi planladığını belirterek, “Bu dönemde hem rekabet gücümüzü artırmak hem de tedarik zincirinde yer almak istediğimiz bölgeler ile değerlere dayanan iş birlikleri kurmak zorundayız” dedi. l EKONOMİ SERVİSİ