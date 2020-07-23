‘Tedarikte Türkiye mükemmel’

AHK üyesi şirketlerin katıldığı World Business Outlook anketinin sonuçlarını açıklayan Slevogt, Türkiye ticaretinin pandemi sonrası konumu hakkında değerlendirmede bulundu.

Koronavirüs sürecinden Avrupa’nın tedarik ihtiyacını karşılayan Çin gibi Asya ülkelerinin önemli şekilde etkilendiğine işaret eden Slevogt, Avrupalı şirketlerin düzenli tedarik için alternatifler üzerinde durduğuna işaret etti.

Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı nedeniyle ürün tedariği için mükümmel bir konumda bulunduğunu belirten Slevogt, “Alman şirketler, sağlıklı tedarik için tercih ediyorlar, benzer krizlerde boş bulunmamak için daha fazla Türkiye’ye yöneliyorlar. Türkiye lojistik ve coğrafi olarak avantaja sahip” dedi. Slevogt, pandemi sonrası ticarette normalleşme eğilimleri olduğunu, insanların iyimserliğe sahip olduğunu belirterek, arz talep ilişkilerinde değişim olduğuna dikkati çekti.

Volkswagen üzdü

Slevogt, Volkswagen’in Türkiye’de otomobil fabrikası kurmaktan vazgeçmesinden de üzüntü duyduklarını belirterek, “Hâlâ umuyoruz ve çaba gösteriyoruz. Teşvikler verilecekti, ön karar verilmişti” dedi. Son dönemde otomotiv sektörünü olumsuz etkileyen gelişmelere işaret eden Slevogt, Volkswagen’in kararının fabrikayı başka ülkeye yapmak için alınmadığını vurguladı. Slevogt, “Alman şirketlerini Türkiye’de yatırıma ikna etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yüzde 22 finansmana ulaşmada zorlanıyor

AHK üyesi Alman ve Türk şirketlerin katıldığı World Business Outlook anketinden, salgın sürecinin şirketlere etkisi ile ilgili önemli sonuçlar çıktı.

Haziran rakamlarına göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 61’i 2020 cirolarında düşüş bekliyor.

İptaller

Türk şirketlerinin yüzde 22.2’si korona nedeniyle finansmana ulaşmakta zorluk çektiğini belirtirken, yüzde 44.4’ü fuar iptalleri, yüzde 37.5’i sipariş iptalleri, yüzde 16.7’si personel eksikliği, yüzde 11.1’i ise mal ve hizmetlerin eksikliğine işaret etti.

Normalleşme

Türk şirketler arasında salgının yatırım planlarına etkisi nisanda yüzde 80,6’ya ulaşırken, haziran’da yüzde 65,3’e düştü. Buna karşın koronavirüsün istihdam planlarına etkisi haziranda yüzde 51’den yüzde 63’e çıktı. Türk şirketler ekonomik krizden çıkış yılı olarak yüzde 68 oranında 2021’i gösterirken, uluslararası şirketlerin 2021’de normalleşme beklentisinde oran yüzde 50’de kaldı.

‘Teşvik artsın’

Türk şirketler, ekonomik krizi aşmaktaki zorluklarda, yüzde 69 oranında artan kamu borçlanmasını, yüzde 44 oranında teşviklerin eksikliğini, yüzde 76 oranında döviz kurunu, yüzde 56 oranında siyasi koşulları, yüzde 68 oranında doğrudan yatırım eksikliğini gösterdi.