Tek tek açıkladılar! Japonya ve İtalya`dan koronavirüs paketi

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüsü bazı ülkelerin ekonomisini de derinden sarsıyor. Japonya koronavirüsün ekonomiye etkisini gidermek için 4.1 milyar dolarlık paket açıklarken İtalya 10 milyar euroluk mali paket açıklıyor.

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ekonomiye olan risklerle ilgili endişelerin artmasıyla Japonya'nın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek

için bugün 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi açıklayacağını ifade etti.

Aso, bugün açıklanacak mali önlem paketinin küçük işletmeleri desteklemeye odaklanacağını söyledi. Ancak, siyasetçilerin artan taleplerine rağmen, Aso salgının etkilerinin henüz 2009 finansal krizindeki kadar yaygın olmadığını söyleyerek ek bir mali bütçeye henüz gerek olmadığını belirtti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi olan iki kaynağın Reuters'a yaptığı açıklmaya göre 4.1 milyar dolarlık (430.8 milyar yen) mali paketi fonlamak için hükümet bu yılın mali bütçesinden yaklaşık 270 milyar yen kullanacak. Bu adım, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) ekonomiyi desteklemek için 18-19 Mart'ta para politikası toplantısında alacağı kararı etkileyebilir.

İTALYA 10 MİLYAR EUROLUK MALİ PAKET AÇIKLAYACAK

Koronavirüs salgınını durdurmak için ülke çapında tecrit ilan eden İtalya'nın Sanayi Bakanı, virüsün ekonomiye etkisini telafi etmek için 10 milyar euroya yakın büyüklükte bir mali paketi devreye alacağını açıkladı.

Bakan Stefano Patuanelli, Radio Capital'e yaptığı açıklamada alınacak tedbirler nedeniyle bütçe açığının gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının %3'e yaklaşacağını söyledi. İtalya hükümeti bütçe açığının GSYH'ya oranını %2.2 olarak tutmayı hedefliyordu. Geçen hafta ise bu hedeften vazgeçerek

tahminini %2.5'e yükseltti. Reuters'a dün bilgi veren bir hükümet kaynağı ise hedefin %2.8'e yükseltilmesini değerlendirdiklerini ifade etmişti.

Patuanelli, ilk aşamada 10 milyar eurodan daha ufak bir paketin açıklanacağını, ikinci aşamada ek önlemler alınacağını belirtti.