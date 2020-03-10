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    HaberlerEkonomi Haberleri Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
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    10.03.2020 - 14:57 | | İHA

    Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’da yürütülen doğal gaz arama çalışmalarında iki noktada daha doğal gaz bulundu.

    Tekirdağ’da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu

    Daha önce Kapaklı ilçesi Karaağaç ve Kazak Gölü mevkiinde yürütülen sondaj çalışmalarından sonuç alan TPAO, Pınarca mahallesindeki iki kuyuda daha doğal gaz buldu.

    Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalarını sürdüren TPAO, Kazakgöl-1 ve Doğu Pınarca-1 lokasyonunda doğal gaz buldu.

    Bölgede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, önümüzdeki günlerde şebekeye doğal gaz verileceği öğrenildi.

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