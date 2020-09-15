Teknik tekstil ihracatı 8 ayda 2019 yılını geçti

Pandemi nedeniyle Nisan ve Mayıs ayında ciddi bir kayıp yaşayan tekstil sektörüne ilişkin ağustos ayı rakamları yüz güldürdü. Tekstil ve hammaddeleri ihracatında yüzde 6.6 oranında bir artış olurken Ağustos ayında özellikle ev tekstili ihracatında 8.3 ve örme kumaş ihracatında 5.3 oranında artış gözlemlendi.

Ancak en ciddi artış 1 Ocak- 31 Ağustos döneminde Türkiye’den yapılan teknik tekstil ihracatının 2019 yılında toplamda yapılan teknik tekstil ihracatının üzerine çıkarak, yıllık 1.8 milyar dolara ulaşması oldu. Sektörün son 12 aylık ihracatı ise 2.3 milyar dolar değerinde gerçekleşti.

“KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ÜRÜNLERİ İHRACATINA YÖNELİK HİBELER KALDIRILMALI”

Nanoteknolojik, kirlenmeyen, nefes alan, ısı tutan tekstil ürünleri üretmenin yanında; otomotiv tekstilleri, inşaat, tarım gibi alanlarda da diğer sektörlere kolaylaştırıcı çözümler sunan teknik tekstilin ihracatında yaşanan bu artışı değerlendiren İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz hammadde temininde yurt dışına bağlı olmayan teknik tekstil sektörünün, pandemi sınavından başarıyla çıktığını söyledi.

ABD’nin Covid 19 kapsamında tedarik ettiği tekstil ürünlerine ilişkin teknik bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Öksüz, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Ocak – Ağustos döneminde yaklaşık 1.8 milyar dolar değerinde teknik tekstil ihracatıyla yıllık ihracat verisini aştık. Son 12 aylık ihracatımız ise 2.3 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Bu kapsamda hedef yükselterek 2020 yılı sonunda ihracatımızın 2.5 milyar doları aşmasını, 2021 yılında ise 3 milyar dolar ihracat verisine ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak hedeflerimize ulaşabilmemiz için hibe oranlarının kaldırılması gerekmektedir.

AB’nin Çin’den maske ithalatı son birkaç ayda 10 milyar Euro'yu aştı. Türkiye ise hibeler sebebiyle maalesef fiyat tutturmada başarılı olamıyor ve Çin tüm piyasaya hâkim durumda. Türkiye’de kişisel koruyucu donanım ürünleri ihracatında hibe şartı var. Ancak hibe şartının ivedilikle kaldırılması gerekiyor. Küresel ölçekte kişisel koruyucu donanım ürünlerine ilişkin talepte bir doygunluğa ulaşıldıktan sonra hibelerin kaldırılmasının bir önemi bulunmayacak. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak Nisan - Mayıs ayında yaşadığımız kayıpları en az hasarla atlatabilmemiz için küresel ölçekte talebi hâlâ çok yoğun olan kişisel koruyucu donanım ürünlerinde hibelerin kaldırılması gerekiyor.

Esnek üretim yapımız, lojistik kabiliyetimiz, ve güçlü adaptasyon kabiliyetimizle öncü bir sektörüz. Rakiplerimize karşı avantajlarımızı mevcut hibe şartı sebebiyle kullanamıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz öncülüğünde başlatılan üretim seferberliği ile birkaç ay gibi bir sürede dört yüzden fazla firmamız kişisel koruyucu donanım ürünleri üretimine başladı. İhtiyaçlar çerçevesinde hızla kapasite artışına giden sektörlerimiz yeni gelecek talepleri rahatlıkla karşılayabilecek alt yapıya sahiptir."