TEKNOFEST coşkusu Antep’te başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “TEKNOFEST’e ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında 4 bin 333 takım yarıştı, ikinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773’e çıktı. Bu sene TEKNOFEST’e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam” dedi.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST 2020” Gaziantep’te başladı. Gaziantep Kalesi önünde düzenlenen törende konuşan Bakan Varank, “Gönül isterdi ki keşke ilk iki Teknofest’te kırdığımız ziyaretçi rekorlarını, bu sene Gaziantep’te daha da yukarılara çekebilseydik. Salgın müsaade etmedi ama ben şundan eminim bu sene fiziken kıramadığımız ziyaretçi rekorunu, televizyonlar ve sosyal medya yayınları sayesinde dijital olarak kıracağız” dedi.











İlgi katlanıyor



Varank, şöyle devam etti:



“TEKNOFEST’e olan ilgi her sene katlanarak artıyor. Festivalin ilk yılında, 4 bin 333 takım yarıştı, 550 bin ziyaretçi bizleri yalnız bırakmadı. İkinci senemizde yarışan takım sayısı 17 bin 773’e çıktı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerin yanı sıra sınırlarımızı da aştık, 122 ülkeden de yarışmacıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Geçen sene 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle, kendi alanında dünyanın bir numaralı festivali olduk. Biliyorsunuz ilk 2 sene İstanbul’daydık, üçüncü senemizde Anadolu’ya çıkarma yapalım dedik ve işte Gaziantep’teyiz. Bu sene Teknofest’e 100 binden fazla yarışmacı başvurdu, bu hakikaten muazzam bir rakam.”









Varank, festivalde yarışmalara katılan gençlerin gelişimini festivalin haricinde de takip ettiklerini, dereceye girenlere staj imkanı sunduklarını, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil etmeye yönlendirdiklerini, paydaş kurumlarla gençlerin kariyer haritalarını çizdiklerini anlattı.



7 binden fazla takım yarışıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da TEKNOFEST için yola çıktıklarında bir hayalinin olduğunu belirten Bayraktar, “Dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye’nin hayalini kuruyorduk. Bugün bu hayali tüm genç kardeşlerimizle milyonlarla paylaşıyoruz” dedi. Pandemiye rağmen rekor başvuru olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu:

“Bu yıl pandemiye rağmen rekor seviyede başvuru aldık adeta dünyayı buraya getirdik diyebilirim. 7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Bunlar yarışmalara başladı. Genç kardeşlerim 1 yıldır bu yarışmalara hazırlandı ve eğer yarışmalar yapılmasaydı emekleri, hayalleri, zayi olacaktı ve motivasyonları düşecekti. Onların heyecanı sönmesin projelerine dört elle sarılıp devam etsinler diye TEKNOFEST’e sadece yarışmalarla devam ediyoruz.”

Gökyüzünde harmandalı

TEKNOFEST 2020 etkinlikleri kapsamında hava araçları gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi “Türk Yıldızları” ardından da SoloTürk, birbirinden heyecanlı hareketler yaparak vatandaşların beğenisini topladı.

Atak helikopterleri havada “harmandalı”na eşlik etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterler arka arkaya uçuş gerçekleştirdi. Helikopterden özel halatlarla sarkan Özel Harekat polisleri ellerinde silahlarıyla dev Türk Bayrağı açarak vatandaşı selamladı.

TEKNOFEST, 27 Eylül’e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.