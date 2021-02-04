TEKNOFEST için geri sayım sürüyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar, bir hayalle başlayan TEKNOFEST yolculuğunun dünya çapında büyük bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Bayraktar, ülkemizin birçok alanda tam bağımsızlığa milli teknoloji hamlesi vizyonuyla sahip olacağına inandığını belirterek, “Milli teknoloji hamlesi tek bir grubun, oluşumun veya siyasi fikrin değil hepimizin tüm Türkiye’nin ortak idealidir” dedi.

Teknoloji yarışmalarına gelen başvuruların her yıl katlanarak arttığını da dile getiren Bayraktar, “2020’de teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden, 84 ülkeden 20 bin takım, 100 bin genç başvurdu. Bu yıl son başvuru tarihi olan 28 Şubat’a kadar bu rakamı geçeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Ödüller verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, bugüne kadar üç TEKNOFEST’te 10 milyon TL desteği ve 6 milyon TL’den fazla ödülü yarışmacılara sunduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de festivalin bu yıl gündem belirleyecek etkinliklerle gençlere heyecan vereceğini ifade etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da toplantıya katıldı.

35 farklı kategori

Bu yıl festivalde 35 farklı kategoride yarışma düzenlenecek. Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenlenecek. Ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. Dereceye girenler 5 milyon TL ödülün sahibi olacak.