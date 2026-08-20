TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

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Teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getirecek TEKNOFEST Mavi Vatan, 23 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor.

Bu kapsamda TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor. Bunlar arasında TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.

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Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alıyor.

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TEKNOFEST Mavi Vatan'da teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, stant etkinlikleri, atölyeler ile deniz ve hava gösterileri de gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler arasında yer alan SAT ve SAS komutanlıklarının özel gösterileri, insansız su altı sistemleri seyir gösterimi, sprint yüzme yarışı ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.

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SELÇUK BAYRAKTAR: TÜM MİLLETİMİZİ GÖLCÜK TERSANESİ'NE DAVET EDİYORUM

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 4 gün sürecek TEKNOFEST Mavi Vatan için vatandaşları Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na davet etti.

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan'da TRT Haber'e açıklamada bulundu.

"Mavi Vatan bir yan etkinlik, TEKNOFEST Güneydoğu'da yapılıyor, bütün illerimizde de birer etkinlik var. İlk defa geçen yıl Deniz Kuvvetlerimizin öncülüğünde düzenlendi. Bu yıl TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Tabii TEKNOFEST'in kendisi 9. yılında. Biz 14. TEKNOFEST'i düzenliyoruz. Ben tüm milletimizi Mavi Vatan'ın kalbinin attığı yere Gölcük Tersanesi'ne davet ediyorum. Etkinlik 4 gün boyunca sürecek. Türlü türlü etkinlikler, teknolojinin şampiyonları hepsi burada yarışacak. Herkesi bekliyoruz."