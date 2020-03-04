Teknoloji buluşmaları başladı

TOBB Teknoloji Buluşmaları’nın bu yılki ikinci durağı Ankara oldu. Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda ‘KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat’ temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte işletmelerin dijital skorlarını artırmalarının yolları ile tasarruf ve verimlilik sağlayabilecekleri en yeni teknolojiler ele alındı.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Türkiye Teknoloji Buluşmaları’na ana sponsor olduk. Çok güzel bir işbirliğine imza attık. TOBB ile Türkiye’yi şehir şehir geziyoruz. Dijitalleşme yolculuklarında kobilere rehberlik ediyoruz. Biliyoruz ki kobiler büyürse Türkiye büyür. Türkiye’nin dijital skorunu 53’ten 69’a yükselttik” dedi.