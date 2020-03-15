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    15.03.2020 - 07:00 | | HANİFE BAŞ - TECH KÖŞE

    Teknoloji de maske taktı

    Koronavirüs teknolojiyi de etkiledi. Emojilerde en çok ‘maske’ kullanılırken, Google aramaları da virüste yoğunlaştı. Cep ve bilgisayarların düzenli temizlenmesi önerilirken, evde internet kullanımı da zirve yapıyor

    Teknoloji de maske taktı
    HANİFE BAŞ - TECH KÖŞE

    Koronavirüs teknolojiye de bulaştı. Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan virüs günlük hayatımızda olduğu gibi teknoloji kullanımızda da etkili oluyor. Emojilerden internet aramalarına kadar her yerde kendini gösteriyor. Artık yazışmalarımıza ‘maske’ emojisi eklerken, internette de koronavirüsü arattırıyoruz. Evden çalışan sayısı artınca evdeki internet kullanımına da dikkat etmek gerekiyor.

    Emojiler de değişti

    Koronavirüs sonrasında cep telefonu ve internet üzerinden yazışmalarda ‘maske’ emojisi çokca kullanılmaya başlandı. Maske şeklindeki emoji en çok kullanılan emojiler arasında yer aldı. Medikal maske takmış olan sarı renkli emojinin tasarımı her firmaya göre de değişiyor. Twitter, Facebook, Google, Apple, Samsung ve Whatsapp’ta farklı görünümlere sahip. Son dönemde pek çok kişi yazışma ve sosyal medya gönderilerinde bu emojileri kullanmaya başladı.

    Google aramalarda da koronavirüs en çok aranan kelimelerden biri oldu. Arama motoru devi Google, koronavirüsle ilgili yanlış bilgileri silmeye başladığını açıkladı. Google üzerinden koronavirüsle ilgili yapılan aramalara ‘SOS’ uyarısı eklendi. Bu uyarıyı gören internet kullanıcıları virüsle ilgili gerçek bilgileri linki ile sosyal medyadan paylaşabiliyor. SOS uyarısının yanında arama sonuçlarına ‘yardım ve bilgi’ kısmı da eklendi. Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüsle ilgili bilgilendirici sayfasına yönlendiriyor. Koronavirüsle ilgili arama yapanlar Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘koronavirüs danışma bilgisi, koronavirüsü durum değerlendirmesi ve koronavirüsü soru cevap’ sayfalarına yönlendiriliyor. Koronavirüsle ilgili yanıltıcı bilgi veren mobil uygulamalar da Play Store’dan siliniyor.

    Koronavirüsle ilgili dünyadaki vakalar hakkında anlık bilgi veren sitelere girişte de patlama yaşanıyor. www.worldometer.com gibi dünyadaki farklı alanlardaki istatistikleri tutan siteler ‘koronavirüs’ bölümü ekledi. Bu sitede anlık olarak dünyada kaç koronavirüs vakasının yaşandığını, kaç kişinin bu virüsten öldüğünü, kaç kişinin iyileştiğini ve hangi ülkelere yayıldığını takip edebiliyorsunuz. Koronavirüsle ilgili bilgi veren sitelerin de sosyal medya hesaplarını takip eden sayısı artmış durumda.

    Teknoloji de maske taktı

    ‘Cep’leri temizleyin

    Her alanda olduğu gibi teknolojik cihazların temizliği de öne çıkıyor. Sürekli temas edilen, sıkça kullanılan cihazların da düzenli aralıklarla temizlenmesi virüsün bulaşmasını engellemek açısından önemli. Cep telefonu ve bilgisayarlar burada öne çıkıyor. Çok sık kullandığımız bu iki cihazın temizliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle ortak kullanılan alanlardaki bilgisayarları mikrofiber bezle ve cihaza zarar vermeyecek dezenfektanlarla temizlemek öneriliyor. Bilgisayar, klavye, mouse ve cep telefonlarını gün içinde düzenli aralıklarla temizlemek gerekiyor. Özellikle cep telefonlarını çok fazla çantadan çıkarmamak ve masa üstlerine koymamak da öneriliyor.

    Teknoloji de maske taktı

    İnternet kullanımına dikkat

    Koronavirüs salgını sonrası dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışanlarına evden çalışma seçeneği sunan firma sayısı artıyor. Ayrıca virüsten çekinerek evde vakit geçiren insan sayısında artış yaşanıyor. Bütün bunlar da evlerde internet kullanımını artırıyor. Özellikle mobil internet kullanırken paketleri aşmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Operatörler de artacak olası internet kullanımı artışına hazır olduğunu açıkladı. Ayrıca güvenlik açısından ziyaret edilecek sitelere de dikkat etmek gerekiyor.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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