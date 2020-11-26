Teknoloji devlerine vergi kıskacı

Fransız vergi otoriteleri yeni uygulamaya koydukları ‘dijital hizmet vergisi’ adı altında teknoloji devlerinden milyonlarca euro’luk vergi talep ediyor. Bu uygulamaya karşı ABD’nin misilleme yapabileceği, ticari tansiyonu yükselterek Avrupa üzerinde yeni vergi tarifelerinin uygulamaya konulmasına neden olabileceği belirtiliyor. ABD hükümeti daha önce, ABD’li firmaların etkilenmesi nedeniyle bu vergiyi haksız olarak nitelendirmişti.



Dünyada pek çok ülke teknoloji firmalarına bu yönde vergiler getirmek için çalışıyor. Pandeminin de kazananı olan teknoloji firmalarının kazançlarına göre çok az vergi ödediği ve merkezlerini İrlanda’da gösterdiği belirtiliyor.



Görüşmeler yapıldı



İki taraf daha önce ocak ayında OECD bünyesinde dijital verginin çerçevesini belirlemek için görüşmelere daha fazla zaman ayırma konusunda anlaşmıştı. Fransa bu nedenle geçici olarak dijital vergi toplama talebini durdurmuştu. Paris’in dijital vergi toplama konusundaki son hareketi ateşkesi kesme olarak nitelendirildi. ABD, OECD ülkeleriyle bu yöndeki görüşmelerini haziran ayında durdurmuştu.



Gelirleri çok arttı

Fransa, OECD görüşmelerinin sonuç vermemesi durumunda Avrupa’da dijital hizmetlerin vergilendirilmesi konusunda 2021 başlarında bir AB teklifi istediğini belirtmişti. Fransız yetkililer, “Daha fazla bekleyemeyiz. Teknoloji firmaları pandeminin en büyük kazananları. Bu konuda Avrupa planı şu anki görüşmelerde bir kaldıraç görevi üstlenecek. Onların gelirleri büyük artış gösteriyor ancak adil vergiler ödemiyorlar” ifadelerini kullandı.