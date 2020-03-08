Teknolojide yaratıcı fikirlerle büyüyorlar

Türkiye’de teknoloji sektörü ve startup’lar arasında kadın girişimci sayısı artıyor. Startups.watch’un araştırmasına göre, Türkiye’de toplam girişimler arasında kadın girişimcilerin oranı yüzde 22’ye çıktı.

2010-2019 yılı ortalaması ise yüzde 16 oldu. Türkiye, startup alanında kadın girişimci oranlarında Avrupa’da ise dördüncü sırada.

Türkiye’de kadın girişimcilerin en yoğun olduğu sektörler ise yüzde 58 ile bebek, yüzde 54 ile sosyal girişimci, yüzde 53 ile moda, yüzde 50 ile nano teknoloji şeklinde sıralanıyor. Kadın startup kurucuları, 2010-2019 yılları arasında en yüksek yatırımı 112 milyon dolarla 2017’de aldı. 2018’de 72 milyon dolar, 2018’de 62 milyon dolar, 2019’da ise 5 milyon dolar yatırım aldılar.

Hizmeti internette pişirip sunuyor

Armut.com kurucusu Başak Taşpınar Değim başarılı bir girişimci portresi çiziyor. Kısa sürede Türkiye’nin hizmet alanındaki en büyük online platformunu yaratmayı başardı. 2019’da 2.4 milyon talebe ve 472 bin hizmet veren sayısına ulaştı. Geçen yılı yüzde 65’lik gelir büyümesiyle kapattı. Değim, Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2000’de mezun oldu. Koç Üniversitesi’nde burslu MBA yaptıktan sonra Amerika’ya giderek Loyola Üniversitesi’nde yeni bir master programına katıldı. Pek çok büyük firmada görev yaptı. 2010’da oğlu doğunca Türkiye’ye dönme kararı aldı. Girişimci olmaya karar vererek 2011’de ‘Hizmet piş, ağzıma düş’ sloganıyla Armut.com’u kurdu. ABD, İngiltere, Romanya, Mısır ve Suudi Arabistan pazarlarına HomeRun markasıyla girdi.

E-ticaret devi yarattı

Demet Mutlu, Türkiye’nin en büyük e-ticaret sitelerinden Trendyol’un kurucusu. Siteyi, 2018’de Çinli dev Alibaba’ya satarken, halen şirketin CEO’luğunu sürdürüyor. ABD’de New York Üniversitesi’nde Ekonomi Bölümünü birincilikle bitiren Mutlu, daha sonra Harvard’da master yaptı. Eğitiminin ikinci yılında kendi işini kurma fikri ağır basınca Harvard’ı bıraktı. 300 bin dolarlık sermaye ile evinin salonunda kurduğu Trendyol’u 2010 yılında yayına geçirdi. Mutlu, Trendyol’u kurmadan önce İsviçre, Japonya, Amerika ve Türkiye’de finans, pazarlama ve iş geliştirme alanlarında çalıştı. 2018’de ise 728 milyon dolara Alibaba’ya sattı. Trendyol’un 25 milyondan fazla üyesi, 2 bin kişilik ekibi var. Türkiye ve MENA bölgesinin en büyük ve en hızlı büyüyen e-ticaret platformlarından biri.

Dünyayı oyuna getirdi!

Türkiye’de oyun alanında çıkan kadın girişimcilerden biri de Simay Dinç. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden 2005’te mezun olan Dinç, 10 yıl boyunca teknoloji, sanat ve oyun için 35’i aşkın ülkeye tek başına seyahat etti, eğitim ve araştırma yapma fırsatı buldu. Women in Games Türkiye’nin kurucusu olan Dinç, sinematografik mobil oyunlar üreten Recontact Games’in kurucu ortağı. Yapımcısı olduğu Recontact:Istanbul, Apple tarafından 2015’te Türkiye’nin en iyi mobil oyunu seçildi, 153 ülkede en yenilikçi oyun kategorisinde lanse edildi. İkinci projesi Türkiye’nin ilk sinematografik mobil oyunu olan ‘Eyes of Sky’ dünya çapında ödüller aldı. Simay Dinç, aynı zamanda Rising Tide Europe’ta Melek Yatırımcı olarak yer almakta ve yaratıcı endustrilere yatırım yapmakta.

Çok ‘havalı’ yazılımcı

Havacılık ve seyahat yazılımları alanında başarı hikayesine imza atan bir kadın girişimci de Nur Gökman. Hitit Bilgisayar kurucusu Gökman, bugün 21 ülkede 30 havayolu firmasının teknolojik altyapısını sağlıyor. Gökman, İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. Kısa bir bankacılık deneyiminin ardından THY’nin bilgi teknolojileri departmanında analist programcı olarak işe başladı. Daha sonra girişimci oldu. Dilek Ovacık’la birlikte Hitit Bilgisayar Hizmetleri’ni kurdu. Nur Gökman, bilişimde kadın girişimci olmak konusunda, “Bilişimin dünya genelinde erkeklerce domine edildiği doğru. Başlarda kadın girişimciler tarafından kurulan ve yönetilen bir Türk bilişim firması olarak yurt dışında kendimizi kabul ettirme noktasında sıkıntılar yaşadık. Burada bizi zorlayan engellerin başında cinsiyetçi kalıpların da ötesinde, Türkiye’ye dair oluşmuş küresel algılar geliyor” dedi.