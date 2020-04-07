Tekrar yükselmek için gün sayıyor

Kadri Samsunlu, Kovid - 19 nedeniyle dünyanın dört bir yanında hayatın durma noktasına geldiğini, salgının ekonomiyi, toplumu ve günlük hayatı hızla değiştirirken, seyahat alışkanlıklarını da farklı bir noktaya getirdiğini aktardı.



Dünyaya kanıtladık



Samsunlu, “Havacılık sektörü, geçmişte olduğu gibi bu tür krizlerden her zaman güçlenerek çıkmasını bilmiştir. Her zaman havalanmaya hazırız” dedi.



Ülkelerin sınırlarını birbirine kapatmak zorunda kalmasıyla, bu durumun birçok sektörün yanında en başta da havacılık dünyasını derinden etkilediğini belirten Samsunlu, şunları kaydetti:

“Yaşanılan bu süreç, sadece finansal bir kriz değildir. İnsanların ilk kez evlerine haftalarca kapanmasının ardından güven ortamının oluşması durumunda tekrar eski alışkanlıklarına dönmesi çok zaman almayacaktır. Geçmişte olduğu gibi, havacılık sektörü bu krizin de etkilerini atlatacak ve tekrar yükselişe geçecektir. Koyduğumuz hedefleri bu salgından dolayı birazcık gecikmeli de olsa hep beraber yakalayacağız.

İstanbul Havalimanı’nda yolcu ve uçuş sayıları bakımından eskisinden daha yoğun dönemler göreceğiz. İlk yılımızda yakaladığımız başarılarla havacılık sektöründe Türkiye’nin de söz hakkı olduğunu tüm dünyaya kanıtladık. Her daim krizlerin sonrasına odaklanmalıyız.”



18 Haziran’da 3. pist tamam



Kadri Samsunlu, “6 Nisan 2019 tarihinde tam kapasiteyle operasyon sürecine başladığımız İstanbul Havalimanı’nda, ilk işletme yılı içerisinde DHMİ tarafından garanti edilen 233.1 milyon euro’luk dış hat yolcu gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22.4 milyon euro tutarında ek ödeme gerçekleştirdik. Devletin hiçbir kaynağını kullanmadan ilk yılımızı tamamlamış olduğumuz bu kısa süre zarfında önemli başarılara imza atarak uluslararası havacılık camiasının odağı haline geldik” dedi.



İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA olarak yolculuk deneyimi noktasında sürekli kendilerini yenilediklerini dile getiren Samsunlu, şunları söyledi:



“Halihazırda 3’üncü pist çalışmalarımız sürüyor. Operasyonel olarak önemli avantajlar sağlayacak bu yeni pistimizi 18 Haziran’da hizmete almayı planlıyoruz. İstanbul Havalimanı çevresindeki rüzgar gülleri bu yıl bitmeden taşınarak kaldırılacak ve ek binaların yapımı tamamlanacak. İstanbul Havalimanı’nda her şey takvimine uygun, planlandığı gibi gidiyor.”