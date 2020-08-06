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    HaberlerEkonomi Haberleri Tekstil ihracatındaki artış sevindirdi
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    06.08.2020 - 16:23 | | AA

    Tekstil ihracatındaki artış sevindirdi

    Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ihracatta tekstilde bir önceki aya göre yüzde 18,5, hazır giyimde de yüzde 33,5'lik artışa işaret ederek "Bu, ülke ekonomisinde her dönem mihenk taşı konumunda olan sektör temsilcilerinin yaşanan zorlu döneme rağmen fedakar ve gayretli çalışmalarındandır. Yükseliş ivmesinin devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Tekstil ihracatındaki artış sevindirdi

    Engin, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayı ihracat verilerini artış gösteren ihracat rakamlarını değerlendirdi. Dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminden devletin destekleri ve sanayicilerin dirayetli duruşları sayesinde güçlenerek çıkılacağını belirten Engin, "Yaşanan sıkıntılı döneme rağmen pandemi sonrası yeni normalde Türkiye ekonomisinin itici gücü olan ihracat rakamlarındaki artış, oldukça sevindirici. Açıklanan rakamlar, herkesin arzuladığı yükseliş trendinin göstergesi." ifadesini kullandı.

    Bursa ve Türkiye'nin ana üretim ve ihracat kalemlerinden olan tekstilde, bir önceki aya göre yüzde 18,5, hazır giyimde de yüzde 33,5'lik artış yaşandığını aktaran Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu, ülke ekonomisinde her dönem mihenk taşı konumunda olan sektör temsilcilerinin yaşanan zorlu döneme rağmen fedakar ve gayretli çalışmalarındandır. Yükseliş ivmesinin devam edeceğine inanıyorum. Haziran ayında yüzde 82,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, temmuzda yüzde 84,5'e ulaştı."

    "Yılın ikinci çeyreğinde AB ekonomisinde yaşanan yüzde 11,9'luk, ABD ekonomisinde yaşanan yüzde 32,9'luk küçülme göz önüne alındığında Türkiye'nin ihracat değerindeki artış, önemli ve anlamlı." değerlendirmesini yapan Engin, pandemi sürecindeki olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin gücünü bir kez daha gösteren ihracattaki artışın ve dış ticaretteki olumlu performansın devamı için, ellerinden gelen katkıyı koymaya devam edeceklerini de kaydetti.

    Ölümden dönen doktor: Koronavirüs salgını böyle bitmezTürkiye'nin ilk Kovid vakalarından biriydi Dr. Selçuk Köse. Haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, bir kez 6 dakika boyunca kalbi durdu, virüs beynine sıçradı, mide kanaması geçirdi. Ama o, meslektaşlarının yoğun çabalarıyla 35 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Ölümden dönen ve 4 ay boyunca uzak kaldığı hastalarına nihayet kavuşan Dr. Köse, maskesiz dolaşanlara tepkili: Dr. Köse, “Hastane çevresinde bile maske takmayan vatandaşlarımızı görüyorum. Bunlar beni çok üzüyor çünkü sırf bu yüzden ben neredeyse ölüyordum. Uyulacak kurallar belli ve çok basit. Bu kadar zor olmamalı.” dedi.
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