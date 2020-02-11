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    11.02.2020 - 07:00 |

    Tekstil piyasası umutlu

    Merter’deki toptancılar, Türkiye’nin tekstil piyasasındaki rakibi Çin’de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle “piyasada canlanma” bekliyor.

    Tekstil piyasası umutlu
    ÇİĞDEM YILMAZ İstanbul

    Türkiye ile tekstil pazarında yarışan Çin’e uçuşların iptal edilmesi ve salgından korkan yatırımcılar iç piyasada hareketlenme sağladı. Milliyet, İstanbul’da tekstil piyasanın kalbi sayılan Merter’de toptancıların nabzını ölçtü. Umutlu bir şekilde bekleyen toptancılar piyasanın canlanacağını söylüyor.

    Tekstil piyasası umutlu

    Müşteri gelir...

    Merter’de 12 yıldır toptancılık yapan Bilal Işık (38), “Toplum olarak elbette ki Çin’de yaşanan bu durumdan dolayı üzgünüz. Tekstilde en büyük rakibimiz Çin’di. Yaşanan virüs salgınından dolayı Çin’e belli bir süre belli ki gidilemeyecek. Böyle olunca da, Türkiye’de piyasa bu durumdan olumlu etkilenecek, hatta olumlu yansıyacağı kesin. Umudumuz Çin’deki koronavirüsü nedeniyle, Türkiye’deki piyasaların canlanması” dedi.

    Merter’de toptancılık yapan Emrullah Işık da (33) insani olarak Çin’de yaşanan salgına üzüldüklerini belirterek şunları söyledi:

    “Birçok kişi Çin’deki virüsten dolayı tedirgin ve Çin pazarından uzaklaşıyor. Merter’de herkes Çin’deki  virüsü konuşuyor. Herkes, Çin pazarından uzaklaşınca burada canlanma bekliyor. Ben önümüzdeki günlerde Türkiye’de müşteri potansiyelinin artacağını düşünüyorum. Son 2-3 yıldır tekstil piyasası kötü gidiyor. Çünkü haksız bir rekabet var ve Çin piyasayı çok kötü etkiliyor.”

    15 yıldır tekstil sektöründe olduğunu söyleyen Nurhan Demir de şu ifadeleri kullandı:

    “Çin’de satılan ürünler, buradaki ürünlerin yarısından az fiyata satılıyor. Böyle olunca da, ister istemez biz de olumsuz etkileniyoruz. Söz konusu virüste çok yeni ancak biz olumlu etkisini görmeye başladık. Bu bizim için büyük bir fırsat. Tekstil canlanacak, Çin’deki müşteri Türkiye’ye kayacak. Geçen bir müşteri geldi, ürünlerin çok pahalı olduğunu, Çin’de daha ucuz olduğunu söyledi. Ben kendisine o zaman Çin’de alabileceğini söylediğimde ise aldığım cevap, ‘Ama orada virüs var’ oldu.”

    Tekstil piyasası umutlu

    Üretim 5 kat arttı

    Adem Kutum (30) da şunları aktardı:

    “Çin virüsünün ardından herkes umutlandı. Merter’de piyasanın canlanacağı konuşuluyor. Aslında baktığınızda, Çin’deki bu durum herkese fırsat gibi geliyor. Piyasanın canlanması bizi de umutlandırıyor. Talep şu anda artmış durumda. Üretim yapan yerler, normalde 1 üretirken şimdi 5 üretiyor.

    Piyasanın tamamı ticaretin artacağına olumlu bakıyor. Kumaş aldığımız müşterilerimiz vardı. Ürünlerin tamamını Çin’den aldığını söylüyordu, şimdiyse artık Çin’den kumaş almadığını söylüyor. Ancak kullandığımız birçok ürünün ham maddesi ve aksesuarı da Çin’den geliyor. Bu durum alacağımız ürünlerin maliyetini artıracaktır.”

     

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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