Tekstil ve hazır giyime çifte müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdam, katma değer ve ihracata bağlı olarak tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladıklarını belirterek, “Ham madde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket” dedi.

Bakan Berat Albayrak, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki “Denizli İş Dünyası Buluşması” programında yaptığı konuşmaya, “Bahar Kalkanı Harekatı”nda şehit düşen kahraman askerlere Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

Paketi işletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdıklarını belirten Albayrak, şunları söyledi:

“İşletme başlığında da hem imalat hem de ticarette 100 milyon liraya kadar imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TLREF artı yüzde 1.5’luk değişken faizli iki seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF artı yüzde 2’lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız.”

Yatırım finansmanı

Albayrak, bunun yanı sıra tekstil sektörüne bir de yatırım finansmanı imkanı sağlayacakları müjdesi vererek, “Tekstilde yeni yatırımları, yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörler içine alarak, bu çerçevede sektörde aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit yüzde 8.5 veya TLREF artı 1.5, 7-12 yıl vadeli TLREF artı 2 ile maliyetli finansman paketini hizmete sunuyoruz” dedi.

Denizli-Aydın Otoyolu için de Bakan Albayrak, “Ben daha buraya gelmeden Denizli-Aydın Otoyolu imzasını attım. Bakanlığa gönderdim, hayırlı uğurlu olsun. Biz onayı verdik, bizden çıktı” bilgisini de paylaştı.

‘Büyüme şaşırtmasın’

Son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye’de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösterdiğini anlatan Albayrak, “Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8.5’lik bu yıl hedefini de Allah’ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir, kapasite rakamları tüm bu çerçevede, rakamlara baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın” dedi.

‘Daha iyi olacak’

Albayrak, “Bugün küresel anlamda büyük bir ‘Kara Pazartesi’ konuşuluyor. Pozitif ayrışan, güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç. Daha da iyi olacak” dedi.

İthale taksit sınırı

Bakan Albayrak, ihracatçıları desteklemeye devam edeceklerini de bildirdi. İthalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ettiklerini belirten Albayrak, şöyle devam etti:

“İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotiv, ithalata dayalı eski Türkiye’de, ithalata dayalı tüketim ürünlerini biz taksit yaptırıp uzun taksitli bir şekilde bunlara avantajlı bir şekilde tüketim ortamı sağlayacağız; artık yok. Taksit imkanlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkanı sağlamayacağım da niye ithale sağlayayım?”

Vergi affı iddiaları

‘Vergi affı’ geleceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirten Albayrak, “Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destekler var. Baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor. Bunları nasıl sekteye uğratırız? Sabahtan akşama yalan... Bu çerçevede ‘Aflar dönemi bitti’ demiştik. Ben buradan birinci ağızdan birilerinin yalanına kanmama noktasında bunu tekzip ediyorum” dedi.