BİST98.1710,57EURO7,55-0,04USD6,980,01ALTIN384,561,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Tekstilde çıkış inovasyonla olur’
    ABONE OL
    23.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Tekstilde çıkış inovasyonla olur’

    Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik etkileri olan çok boyutlu bir süreç yaşandığını söyleyen Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, bu süreçten ancak işbirliği, dayanışma ve birlikte değer yaratmanın gücünün farkına vararak çıkılabileceğini söyledi.

    ‘Tekstilde çıkış inovasyonla olur’

    Altın şunları kaydetti:

    “Yaşadığımız bu salgın süreci bize doğa ile uyumlu, sadece kendimiz için değil dünya için iyi olan bir ekonomik modele ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz Zorlu Tekstil olarak bunu erken dönemde keşfederek döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Kendilerine minnettar olduğumuz sağlık çalışanlarımızın kullandığı kıyafetler bile, yeni nesil tekstilden. Zorlu Tekstil olarak ülkemizin koronavirüsle mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla kurduğumuz ‘Korona Destek Komitesi’ ile pek çok sağlık kuruluşuna yastık, yorgan, nevresim ve güneşlik kumaş bağışında bulunduk. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”

    31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da korkutan yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

    Adana'da korkutan yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Emeklilere büyük şok! Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

    Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

    Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

    Sıradaki Haber