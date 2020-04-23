23.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Tekstilde çıkış inovasyonla olur’
Tüm dünyayı etkisi altına alan, sosyal ve ekonomik etkileri olan çok boyutlu bir süreç yaşandığını söyleyen Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, bu süreçten ancak işbirliği, dayanışma ve birlikte değer yaratmanın gücünün farkına vararak çıkılabileceğini söyledi.
Altın şunları kaydetti:
“Yaşadığımız bu salgın süreci bize doğa ile uyumlu, sadece kendimiz için değil dünya için iyi olan bir ekonomik modele ihtiyacımız olduğunu bir kez daha gösteriyor. Biz Zorlu Tekstil olarak bunu erken dönemde keşfederek döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun yıllardır yatırım yapıyoruz. Kendilerine minnettar olduğumuz sağlık çalışanlarımızın kullandığı kıyafetler bile, yeni nesil tekstilden. Zorlu Tekstil olarak ülkemizin koronavirüsle mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla kurduğumuz ‘Korona Destek Komitesi’ ile pek çok sağlık kuruluşuna yastık, yorgan, nevresim ve güneşlik kumaş bağışında bulunduk. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.”