Tekstilin yeni üssü cazibe merkezi Van

Kadınlara istihdam

Van’daki tekstil altyapısının oluşturulmasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” çerçevesinde başlatılan Tekstilkent Projesi önemli rol üstlendi. Projeyle 32 fabrika binası ve sosyal tesislerle birlikte 54 bin metrekare kapalı alan inşa edildi. Yaklaşık 52 milyon lira bütçeli proje kapsamında 2 bin kişi istihdam edildi.

2017’de sonuçlanan projeyi, 2019’da başlatılan Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi izledi. 16 milyon liralık bu projeyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yatırım alanı ihtiyacı karşılanacak. Proje kapsamında her biri 5 ile 10 dekar arasında değişen 70 alanın altyapısı tamamlanacak.

Varank, “Özellikle de terörden çok çekmiş bölgelerde gençlerin ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürütüyoruz. Van Tekstilkent, halihazırdaki rekabet gücümüzü daha yukarı çekmemize yarayacak bir yatırım, hepsinden önemlisi kadın ve gençlerin istihdama atılmasına öncü rol üstlenecek” dedi.