Telekom operatörlerinden açıklama

Telekom Operatörleri ortak açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Telekom artık sadece bir sektör değil, diğer tüm sektörlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli ana bileşenlerden birisi haline gelmiş durumda. Bu gerçeğin bilinci ile Telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemini biliyor, en zor koşullarda dahi Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz.

Son olarak, 2020 yılı başında Çin'de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın hastalık" ilan edilen yeni tip koronavirüs (COVID19) ile ülke olarak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha görmüş olduk. Devletimizin erken ve yerinde aldığı önlemler sayesinde bugüne kadar bu salgından dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş olsak da iletişim ihtiyacı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi artış göstermiştir. Telekom operatörleri olarak sorumluluğumuzu farkındayız. Bu amaçla tüm çalışanlarımız, milletimizin taleplerini karşılamak amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar.

Son günlerde ülkemizdeki yayılımını yakından takip ettiğimiz koronavirüs (COVID19) salgınının etkisinin Devletimizin yerinde aldığı kararlar ve vatandaşlarımızın bu karar ve tavsiyelere uyması ile, kısa sürede azalmasını ümit ediyor bu süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz:

" Milli Eğitim Bakanlığı'mızın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oluyoruz.

" Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdik.

" Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz. Bu nedenle evden çalışabilecek bütün çalışanlarımızın işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik.

" Müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacı ile açık olan mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledik. Bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı hijyen kurallarını uyguluyoruz.

" Veri merkezlerimiz, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir.

" Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz.

" Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.

Sektör olarak, Türkiye'nin iletişiminin kesintisiz devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci Devletimizin ve milletimizin birlikteliğiyle hep beraber aşacağımıza inancımız tam.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD), mobil iletişim sektörünün ortak problemlerinin çözümüne yönelik faaliyet alanları oluşturmak ve ortaya çıkan çözüm önerilerini hayata geçirmeyi hedefleyerek Mayıs 2017'de faaliyetlerine başladı. m-TOD, Türkiye'de ve uluslararası arenada kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademik paydaşları ile geliştireceği işbirlikleriyle, sektöre ilişkin tüm süreçlerde etkin bir rol üstlenmektedir. m-TOD, tüm paydaşları ile yoğun işbirliği içerisinde yatırım ortamının korunması ve Türkiye'nin teknolojik ilerlemesini hızlandırmak, devamlılığını sağlamak önceliğiyle, ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyetlerini sürdürmektedir."