‘Temassız’ limit 250 lira

Banka kartları ve kredi kartlarıyla şubat ayında toplam 84.9 milyar liralık ödeme yapıldığını belirten Canko, bu tutarın 72 milyar lirasının kredi kartlarıyla ödendiğini, 12.9 milyar lirasında banka kartlarının kullanıldığını söyledi.

Canko, kart kullanıcılarının hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemelerin hızla yaygınlaşmaya devam ettiğini söyledi.

Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde Dünya Sağlık Örgütü’nün elden ele geçen kağıt ve bozuk paralarla yayılabilecek virüs ve bakterilere karşı uyarıda bulunmasına değinen Canko, şubatta temassız kullanımının 2019’un aynı dönemine göre 3 kat arttığı bildirdi.

Temassız teknolojisiyle uyumlu kart sayısının 75 milyonu geçtiğini belirten Canko, “Her 2 kredi kartından birinin temassız özelliği bulunuyor” dedi.



