Temassız ödeme kullanımı arttı

Corona virüsün hayatımıza getirdiği yeni yaşam kurallarıyla birlikte ödeme tercihlerinde de değişiklikler oldu.

Virüsün temas yoluyla bulaşmasını engellemek isteyenler, temassız ödeme sistemlerine yoğun ilgi göstermeye başladı. Geçtiğimiz aylara göre yüzde 40’lık bir oranda kullanımı artan temassız ödeme sistemlerinde, yüzde 30’luk artışla en çok kartla temassız ödeme tercih edildi.

QR kod ile ödeme sistemlerinde ise yüzde 50’lik artış olduğu gözlemlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, “Corona virüs ile birlikte ödeme alışkanlıklarımızda değişiklikler olduğunu görüyoruz. Corona virüsün yayılmaya başlamasıyla birlikte temassız ödeme işlemlerinde yaklaşık yüzde 40 gibi ciddi bir oranda talep artışı yaşandığını görüyoruz. Temassız ödeme alışkanlığının giderek artacağını düşünüyor ve bu eğilimi destekliyoruz. Teknolojinin faydalarını özellikle bu dönemde görüyoruz. Teknoloji ve dijital hayat hem hayatımızı kolaylaştırıyor, zaman kazandırıyor, hem de temas yoluyla bulaşabilecek hastalıklar için kişisel olarak kolayca alınabilecek hijyenik bir önlem olanağı tanıyor.” dedi.