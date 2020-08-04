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    04.08.2020 - 12:54 | | AA

    Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

    Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

    Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi temmuz ayında 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti. Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 59,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,2'lik azalışla 11 milyar 495 milyon 132 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,1 yükselişle 1 milyar 960 milyon 372 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda yüzde 1,7 azalışla 372 milyon 759 bin dolarlık ihracat yapıldı.

    En çok ihracat Almanya'ya gerçekleşti

    En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 458 milyon dolar ile Almanya, 963,4 milyon dolar ile İngiltere ve 941,5 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67’ye yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı 19 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6,23 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,5 seviyesine düştü.

    İllerin ihracatına bakıldığında, temmuz ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar 28 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 155 milyon dolarla Bursa ve 942 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 1231 artışla 62 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 538 artışla 27 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 258 artışla 5 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı. Rize’de Madencilik sektörü ihracatını 80 kat artırırken, Mardin’de Makine sektörü ihracatını 7 katına çıkarttı. Trabzon’da Makine sektörünün ihracatını yüzde 273 artırdığı görüldü.

    Ay boyunca 176 ülkeye toplam 4 milyar 399 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 804 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

    Miktar bazında ihracat ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 13 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, temmuz ayında avro/dolar paritesinin pozitif etkisi 106 milyon 182 bin dolar oldu.

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