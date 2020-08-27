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    HaberlerEkonomi Haberleri Temmuzda şirket kredileri yüzde 7 arttı
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    27.08.2020 - 11:58 | | AA

    Temmuzda şirket kredileri yüzde 7 arttı

    Euro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.

    Temmuzda şirket kredileri yüzde 7 arttı

    Avrupa Merkez Bankası, bu yılın temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre temmuz ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü. Söz konusu krediler haziranda ise yüzde 7,1 artmıştı.

    Temmuzda finans dışı kredilerin hazirana göre yavaşlamasına rağmen, şirketlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde "acil kredi" taleplerinin artmasından dolayı 11 yılın en yüksek seviyesine yakın olması dikkati çekti.

    Hane halkına verilen krediler de 2019’nın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken bir önceki aya göre değişmedi. Temmuzda geniş para arzı M3 ise yüzde 10,2 büyüyerek, hazirandaki yüzde 9,2'lık artışın üzerinde kaldı.

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