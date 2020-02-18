Temsa’da eve dönüş hazırlığı başladı

Yapılan açıklamada, “Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten ve 70’e yakın ülkede faaliyet gösteren Temsa geçen yıl mayısta satılmış, yıl sonunda da üretimini durdurmuştu.