18.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Temsa’da eve dönüş hazırlığı başladı
Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50 - 50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi. Yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üreten ve 70’e yakın ülkede faaliyet gösteren Temsa geçen yıl mayısta satılmış, yıl sonunda da üretimini durdurmuştu.