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19.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Temsa’dan Belçika’ya otobüs ihracatı

Temsa, İsveç’e yaptığı ilk elektrikli otobüs ihracatının ardından bu kez de Belçika’ya ilk parti teslimatı gerçekleştirdi. Geçen haftalarda gerçekleşen hisse devir anlaşmalarıyla Sabancı Holding ile Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF Group çatısı altına giren Temsa, Belçika’nın güneyinde yer alan Wallonie bölgesinin toplu taşıma şirketi “Operateur de transport de Wallonie”ya (OTW) 4 adetten oluşan ilk parti teslimatını gerçekleştirdi.

Temsa’dan Belçika’ya otobüs ihracatı

Temsa ve OTW arasında imzalanan sipariş sözleşmesine göre 2021 Nisan ayında 22 adetten oluşan ikinci parti teslimat yapılacak. 2021 yılının sonuna kadar devam niteliğindeki siparişler ile Wallonie yollarına çıkacak Temsa markalı araçların sayısı 40’ı bulmuş olacak.

Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, Temsa’nın kısa zamanda ciddi bir ihracat atağına kalktığını belirterek şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz günlerde İsveç’e, 6 adet MD9 electriCITY araçlarımızı ihraç etmiştik. Birkaç haftanın ardından ikinci ihracat rotamızın Belçika olmasından dolayı mutluyuz. Bugün, yüzde 100 Türk mühendisliği ile Adana’daki tesislerimizde ürettiğimiz araçlarımız dünyanın 66 ülkesinde yollarda. Temsa’nın küresel pazarda daha fazla söz sahibi olacağı bir dönemdeyiz.”

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