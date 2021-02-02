Temsa'nın çevreci otobüsleri Prag’ı da "elektriklendirecek"

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki elektrikli otobüs ihalesini kazanan Temsa ve kardeş şirketi Skoda, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

Temsa açıklamasına göre, Türk mühendisliğinin ürünü Temsa markalı elektrikli araçların Avrupa çıkarması sürüyor. Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında ilk elektrikli otobüs ihracatını geçtiğimiz aylarda İsveç'e gerçekleştiren şirket, bu kez rotayı Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a çevirdi. Bu kapsamda Skoda Transportation bünyesindeki Skoda Elektrik iş birliğiyle Prag Ulaşım Şirketi'nin elektrikli otobüs filo sözleşmesine imza atan Temsa, 14 otobüsten oluşan filoyu bu yılın sonunda teslim edecek.

Modern, çevreci ve sürdürülebilir araçlardan oluşan filo, şehrin karbon emisyonunu azaltırken, daha temiz ve yaşanılabilir bir havaya kavuşmasına da katkıda bulunacak. Yaklaşık 207 milyon kron (25 milyon dolar) değerindeki sözleşme, aynı zamanda Temsa'nın kardeş şirketi Skoda ile birlikte gerçekleştireceği ilk elektrikli otobüs teslimatı olacak.