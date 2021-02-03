Temsa’nın çevreci otobüsü Prag’da

10 milyon dolar değerindeki sözleşme TEMSA’nın Skoda ile gerçekleştireceği ilk elektrikli otobüs teslimatı olacak. Modern, çevreci ve sürdürülebilir araçlardan oluşan filo, şehrin karbon emisyonunu azaltırken daha temiz ve yaşanılabilir bir havaya kavuşmasına da katkıda bulunacak.

14 araçlık filo

TEMSA CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Bu ihracat, Türkiye ekonomisi ve Türk sanayisi için de çok önemli bir anlam ifade ediyor. Skoda Transportation’ın anavatanı olan Çek Cumhuriyeti, dünyada çevre dostu araçlar ve karbon emisyonunun azaltılması konusunda en bilinçli ülkelerden biri. Teslim edeceğimiz 14 adetlik elektrikli araç filosunun, şehrin modern mimarisine ayak uydurmasının yanı sıra ekonomik, konforlu, güvenli ve çevreci yapısıyla da ‘akıllı şehirler’ vizyonuna örnek teşkil edeceğine inanıyoruz” dedi.

Skoda Transportation Başkanı Petr Brzezina, “Bu sözleşme, Skoda ve TEMSA iş birliği açısından da ilk önemli adım. 12 metrelik otobüslerden oluşacak filo, sofistike bir teknolojik altyapı ile modern bir tasarımın sonucudur” diye konuştu.