BİST98.1710EURO7,520,45USD6,980,54ALTIN387,020,60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Termal kamera talebi yüzde 300 yükseldi
    ABONE OL
    24.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Termal kamera talebi yüzde 300 yükseldi

    Elektronik güvenlik alanında hizmet veren Kale Alarm, koronavirüs salgınının kontrolüne destek vermek amacıyla yeni termal kameralarını satışa sundu.

    Termal kamera talebi yüzde 300 yükseldi

    Konu ile ilgili bilgi veren Kale Güvenlik Sistemleri Direktörü Melih İke, “Şu anda termal kamera taleplerinde yüzde 300’lük bir artış var. Koronavirüs bize gösterdi ki, dünyada artık bu tarz salgın riskleri gündemde olmaya devam edecek ve termal kameralar da hayatımızın her alanında yer alacak” dedi.

    Isıyı esas alan bir görüntüleme sistemi sunan Kale termal kameralar, çıplak gözle görülmeyen ışık dalga boylarını algılayarak koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede ciddi sonuçlar doğurabilecek problemleri kolayca görebilmeyi sağlıyor.

    Ssokak gündüz gibi aydınlandıBurdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Vera Ne Demek? Vera Sahibi Olmak Ne Anlama Gelir?

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Bursa sahur ne zaman, saat kaçta bitecek? Diyanet yayınladı: Bursa sahur vakitleri 24 Nisan Cuma - Ramazan imsakiyesi 2020

    Sıradaki Haber