Termal kamera talebi yüzde 300 yükseldi

Konu ile ilgili bilgi veren Kale Güvenlik Sistemleri Direktörü Melih İke, “Şu anda termal kamera taleplerinde yüzde 300’lük bir artış var. Koronavirüs bize gösterdi ki, dünyada artık bu tarz salgın riskleri gündemde olmaya devam edecek ve termal kameralar da hayatımızın her alanında yer alacak” dedi.



Isıyı esas alan bir görüntüleme sistemi sunan Kale termal kameralar, çıplak gözle görülmeyen ışık dalga boylarını algılayarak koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede ciddi sonuçlar doğurabilecek problemleri kolayca görebilmeyi sağlıyor.