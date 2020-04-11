Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Kovid-19 salgınının dünyada pek çok şeyi değiştireceğini, Türkiye’nin ‘kriz’ tecrübesi ve hızlı karar alma özelliğiyle diğer ülkelerden pozitif ayrışabileceğini söyledi. Gazetecilerle Zoom üzerinden online sohbet toplantısı düzenleyen Olpak, bu salgının tarımın önemini göz önüne serdiğinin hatırlatılması üzerine, ekonomi yönetimiyle alınacak tedbirler konusunda sürekli iletişim içinde olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



“Tarım konusunu da görüşmelerimize alalım. Tersine göç için çok doğru zaman. Tarım konusu DEİK’i de ihracat ve istihdam açısından ilgilendiriyor.”



Olpak, bu dönemde insanların teşviklerle tarıma yönlendirilmesinin olumlu olacağını ifade etti.



‘Hızlı adapte oluruz’



Salgın nedeniyle Türkiye’de üretimin ve ihracatın şalter indirmemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Olpak, “İşletmeler durursa hanehalkını perişan ederiz, kaosa gideriz” dedi. Türkiye’yi bu süreçte dünya pazarlarında öne çıkaracak avantajların bulunduğunu belirten Olpak, şöyle konuştu:



“Türkiye’nin geçmiş dönemde yaşanan küresel ölçekli ekonomik krizler de dahil olmak üzere önemli tecrübeleri var. Krizlerin etkileri, sonuçları ve duruma göre pozisyon belirleme noktasında oldukça hızlıyız. Sürecin dinamiklerine hızla adapte olabilen bir yapımız var. Özellikle belli coğrafyalardaki algımız çok iyi. Üçüncü olarak, kurumlar arası ilişki yönetimimiz çok başarılı.”



‘Çarklar dönmeli’



Ekonomide çarkların optimal düzeyde dönmesi gerektiğini vurgulayan Olpak, şöyle dedi:

“Tedbirlere uyuyoruz, Sağlığımızı, işletmelerimizin sağlığını ve istihdamımızı koruyoruz. İşlerimizi askıya almıyoruz.”



12 saat necefli maşrapa mesaisi



DEİK bünyesinde toplam 146 iş konseyi olduğunu belirten Olpak, bu süreçte evden çalıştıklarını, kendisinin de her gün 10-15 iş konseyinin online yönetim kurulu toplantısına katıldığını anlattı. Olpak, “Önceki sabah Avustralya’dan başladım, gün Peru ile bitti. Tam 12 saat online kaldım. Ben sabitim. Diğerleri değişiyor” dedi. Odasında ‘daral geldiği’ için salona taşındığını ve arkasında da bir tablonun yer aldığını belirten Olpak, “Burası benim necefli maşrapa köşem” dedi.

Nisanda ihracat % 30 düşecek

İş dünyasından, üretimin yüzde 20 düştüğü bilgisini aldıklarını aktaran Olpak, şöyle devam etti:

“İhracat, martta yüzde 17 düştü. Nisanda yüzde 30 seviyelerini aşmayacak bir düşüş bekleniyor. Bu normal ve hatta beklenenden daha iyi bir tablo.”





İstanbul’un doğu sınırı Dilovası olsun

Salgın nedeniyle İstanbul’a giriş çıkışların sınırlandırıldığını hatırlatan Olpak, doğudaki sınırın Tuzla olmasının sanayicileri zorladığını anlattı. Olpak, “İstanbul Valimiz ile il sınır kontrolleri konusunda görüştük. Sınırın doğu tarafında Tuzla yerine Dilovası’nın baz alınmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.





Mücbir sebep genişletilmeli

İş konseyleriyle toplantılardan çıkan önerileri, ekonomi yönetimine aktardıklarını dile getiren DEİK Başkanı Nail Olpak, şu bilgileri verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, mücbir sebep kapsamının genişletilmesi ve kısa çalışma ödeneğinde ikinci bir paket gibi konuların yanı sıra bir önerimiz daha oldu. Ödemesini düzenli yapan firmalara 5 puanlık bir SGK primi indirimi vardı. Bu indirim oranı artırılırsa ve diğer vergilere de uygulanırsa, imkanı olan firmalar bundan daha fazla yararlanabilir. Hem de Hazine’ye de ek kaynak sağlanabilir.”