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21.02.2021 - 10:25 | | AA

TESK: Akaryakıt fiyatları a'dan z'ye tüm ürünlerin fiyatını etkiliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarının a'dan z'ye tüm ürünlerin fiyatını etkilediğini bildirdi.

TESK: Akaryakıt fiyatları a'dan z'ye tüm ürünlerin fiyatını etkiliyor

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın en büyük maliyet kalemlerinden birini akaryakıt harcamalarının oluşturduğuna işaret etti.

Akaryakıt fiyatlarının a'dan z'ye tüm ürünlerin fiyatını etkilediğine dikkati çeken Palandöken, "Enflasyonun en büyük artış kaynağı olan akaryakıt fiyatlarının düşmesi tüm kesimleri rahatlatır. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde akaryakıt fiyatları lokomotif olarak tüm ürünlerin fiyatına yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yanan elektrik teline tekme atması korkuttuTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişinin, direkten koparak yere düşen ve alev alan elektrik teline tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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