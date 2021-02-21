TESK: Akaryakıt fiyatları a'dan z'ye tüm ürünlerin fiyatını etkiliyor

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, esnafın en büyük maliyet kalemlerinden birini akaryakıt harcamalarının oluşturduğuna işaret etti.

Akaryakıt fiyatlarının a'dan z'ye tüm ürünlerin fiyatını etkilediğine dikkati çeken Palandöken, "Enflasyonun en büyük artış kaynağı olan akaryakıt fiyatlarının düşmesi tüm kesimleri rahatlatır. Enflasyonla mücadele ettiğimiz bu dönemde akaryakıt fiyatları lokomotif olarak tüm ürünlerin fiyatına yansıyor." değerlendirmesinde bulundu.