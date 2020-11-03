03.11.2020 - 07:00 | | DUYGU ERDOĞAN
TESK teyakkuzda!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İzmir’den umutlu haberler beklemeye devam ettiklerini belirtirken, deprem nedeniyle oluşan sorunların çözümü için çalışacaklarını söyledi.
DUYGU ERDOĞAN
Bölgede İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Palandöken, “Birlik başkanı arkadaşlarımızla bizler de teyakkuzdayız. Şehirdeki özellikle depremden zarar gören esnaf konusunda da işbirliğimiz olacak. Yaraları da birlikte saracağız. Henüz acımız çok taze. Bölge halkına ve esnafına her türlü yardımı, ihtiyacı konusunda kamuyla el ele vererek çözümler oluşturulacak. Devletin tüm imkanları seferber ediliyor” diye konuştu.