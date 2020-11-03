TESK teyakkuzda!

Bölgede İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi kurumların tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran Palandöken, “Birlik başkanı arkadaşlarımızla bizler de teyakkuzdayız. Şehirdeki özellikle depremden zarar gören esnaf konusunda da işbirliğimiz olacak. Yaraları da birlikte saracağız. Henüz acımız çok taze. Bölge halkına ve esnafına her türlü yardımı, ihtiyacı konusunda kamuyla el ele vererek çözümler oluşturulacak. Devletin tüm imkanları seferber ediliyor” diye konuştu.