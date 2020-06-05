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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten esnaf için borç yapılandırma talebi
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    05.06.2020 - 11:02 | | AA

    TESK'ten esnaf için borç yapılandırma talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iş yerleri kapalı olan esnafın, geçmiş dönem borçlarını ödeyebilmesi için yeniden yapılandırmaya gidilmesini istedi.

    TESK'ten esnaf için borç yapılandırma talebi

    Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 2 aydır telekonferans üzerinden yaptıkları yönetim ve denetim kurulu toplantılarını yüz yüze gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Toplantıda esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığını, bunların yetkili mercilere en kısa sürede iletileceğini aktaran Palandöken, salgın nedeniyle çok sayıda iş yerinin faaliyetlerine ara verdiğini, kira ve fatura ödemelerinin mağduriyete neden olduğunu kaydetti.

    İş yerleri kapalı olan esnafın geçmiş dönem borçlarını ödeyebilmesi için yeniden yapılandırmaya gidilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Normalleşmeye adım attığımız bugünlerde, sıkıntıların hızla aşılarak tüm meslek kollarındaki esnaf ve sanatkarlarımızın yeniden bereketli günlerine kavuşacağını umut ediyoruz. Normalleşme sürecinin tedbirli ve istikrarlı bir şekilde sürdürülerek virüsün olumsuz etkilerinden kurtulacağımız günler için çalışmalarımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu. 

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