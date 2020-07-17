BİST118.658-0.13EURO7.820.13USD6.850.04ALTIN397.220.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi talebi
    ABONE OL
    17.07.2020 - 11:19 | | AA

    TESK'ten gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

    TESK'ten gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi talebi

    Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılması ve enflasyonun düşürülmesi için KDV oranının indirilmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

    Gıda ürünleri ile temizlik malzemelerindeki KDV'nin düşürülmesiyle salgın döneminde özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağına dikkati çeken Palandöken, "Vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken ve sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e düşürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

    Palandöken, gıda ve temizlik ürünlerindeki vergiler kaldırılırsa vatandaşın ve esnafın Kovid-19'dan daha iyi korunacağının altını çizerek, KDV oranının aşağı çekilip maliyetlerin azaltılmasının fiyatları ve enflasyonu da düşüreceğini kaydetti.

    50 metre yükseklikten kayalıklara düştüler!Silivri'de gezmeye çıkan 16 ve 17 yaşındaki iki kuzen, yaklaşık 50 metre yükseklikteki tepelikten deniz kenarına düşerek yaralandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

    Tunceli merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Tüm çalışanları yakından ilgilendiriyor! SGK tamamını ödüyor...

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    Çarpıcı ifadeler: Her şey kağıt üzerinde!

    Ayasofya'da koruma ve geliştirme faaliyetlerini 'İdare Kurulu' yürütecek

    Ayasofya'da koruma ve geliştirme faaliyetlerini 'İdare Kurulu' yürütecek

    Sıradaki Haber