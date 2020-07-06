TESK'ten "motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün" talebi

Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın döneminde motorlu kurye sayısının önemli oranda arttığını ve trafiğe çıkan motosiklet sayısının yükseldiğini kaydederek, bu sebeple söz konusu taşıtlar için trafik sigortası prim tutarlarının düşürülmesini önerdi.

Motosiklet sayısının mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 71 arttığına dikkati çeken Palandöken, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması ve sigortalılık oranının artması için sigorta prim fiyatları düşürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Motorsiklet sayısı bir yılda 105 bin arttı

Motosikletlerin karıştığı kaza sayısının da yükseldiğine işaret eden Palandöken, "Pandemi sürecinde eve siparişlerin 2 katına çıkmasıyla motorlu kuryelerin sayısı ve mesai saatlerinde artış oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu mayıs ayına kadar motosiklet sayısı 105 bin artarak 3,3 milyona çıktı." bilgisini paylaştı.