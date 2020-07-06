BİST117.6591.65EURO7.750.36USD6.85-0.03ALTIN391.81-0.08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten "motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün" talebi
    ABONE OL
    06.07.2020 - 11:02 | | AA

    TESK'ten "motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün" talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde alışveriş amaçlı motorlu kurye sayısında büyük artış yaşandığını belirterek, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması, sigortalılık oranının artması için fiyatlar düşürülmeli." ifadesini kullandı.

    TESK'ten "motosikletler için trafik sigortası primleri düşürülsün" talebi

    Palandöken, yazılı açıklamasında, salgın döneminde motorlu kurye sayısının önemli oranda arttığını ve trafiğe çıkan motosiklet sayısının yükseldiğini kaydederek, bu sebeple söz konusu taşıtlar için trafik sigortası prim tutarlarının düşürülmesini önerdi.

    Motosiklet sayısının mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 71 arttığına dikkati çeken Palandöken, "En çok sigorta yapılmayan taşıt da motosiklet. Trafikte güvenin sağlanması ve sigortalılık oranının artması için sigorta prim fiyatları düşürülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

    Motorsiklet sayısı bir yılda 105 bin arttı

    Motosikletlerin karıştığı kaza sayısının da yükseldiğine işaret eden Palandöken, "Pandemi sürecinde eve siparişlerin 2 katına çıkmasıyla motorlu kuryelerin sayısı ve mesai saatlerinde artış oldu. Geçtiğimiz yıl mayıs ayından bu mayıs ayına kadar motosiklet sayısı 105 bin artarak 3,3 milyona çıktı." bilgisini paylaştı. 

    Eski sevgilisi tarafından darp edildi! "İlk kez maruz kalmıyorum"Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Pendik’te bir kadının, eski erkek arkadaşı tarafından önce yolu kesildi ardından aracı tekmelendi. Kadının korku dolu anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Korku dolu dakikaları anlatan kadın emniyette verdiği ifadede "Aracın camını kırdıktan sonra benim sol koluma doğru vurdu, saçlarımı çekti" dedi. Sürekli şiddete uğradığını belirten kadın, yetkililerden yardım istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonları: 6 gözaltı

    Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonları: 6 gözaltı

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    2020 MSÜ mülakatları ne zaman? İşte MSÜ taban puanları (kadın-erkek)...

    2020 MSÜ mülakatları ne zaman? İşte MSÜ taban puanları (kadın-erkek)...

    Sıradaki Haber