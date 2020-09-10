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    HaberlerEkonomi Haberleri Tesla’dan borsa kazası 80 milyar $ uçtu
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    10.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tesla’dan borsa kazası 80 milyar $ uçtu

    ABD’li elektrikli araç devi Tesla, S&P 500 endeksine alınacak şirketler listesinden çıkarıldıktan sonra önceki gün piyasa değerinden yaklaşık 80 milyar dolar kaybetti. Reuters’ın haberine göre Tesla’nın piyasa değerindeki bu kayıp, General Motors ve Ford Motor’un toplam değerlerini geride bırakıyor.

    Tesla’dan borsa kazası 80 milyar $ uçtu

    Tesla’nın hisseleri, şu ana kadar olan tek günlük en büyük yüzdelik düşüşünü yaşamış oldu. Tesla, Wall Street’teki teknoloji hisselerindeki büyük çaplı satıştan etkilenen şirketler arasına girdi. ABD’li elektrikli araç şirketinin hisseleri yüzde 21.06 düşüşle işlem gününü kapatırken, rakip elektrikli otomobil üreticisi Nikola Corp’un hisseleri ise General Motors’un şirkette yüzde 11 oranında hisse alacağını açıklamasından sonra yüzde 40’tan fazla arttı.

    Endekse giremedi

    Wall Street analistleri ve yatırımcıları, Tesla’nın temmuz ayında art arda dördüncü kârlı çeyreklik bilançosunu açıklaması sonrasında şirketin S&P 500 endeksine alınacağını öngörüyorlardı. Tesla’nın S&P 500 endeksine alınması için şirketin hisselerinin satın alınmasını sağlayacak çok fazla miktarda fon gerekebilirdi.
    Reuters’a konuşan Credit Suisse analisti Dan Levy, şirketin endekse alınmaması kararının Tesla boyutundaki bir şirketi endekse almanın yarattığı zorlukları yansıttığını ifade etti.

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