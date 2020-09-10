Tesla’dan borsa kazası 80 milyar $ uçtu

Tesla’nın hisseleri, şu ana kadar olan tek günlük en büyük yüzdelik düşüşünü yaşamış oldu. Tesla, Wall Street’teki teknoloji hisselerindeki büyük çaplı satıştan etkilenen şirketler arasına girdi. ABD’li elektrikli araç şirketinin hisseleri yüzde 21.06 düşüşle işlem gününü kapatırken, rakip elektrikli otomobil üreticisi Nikola Corp’un hisseleri ise General Motors’un şirkette yüzde 11 oranında hisse alacağını açıklamasından sonra yüzde 40’tan fazla arttı.



Endekse giremedi

Wall Street analistleri ve yatırımcıları, Tesla’nın temmuz ayında art arda dördüncü kârlı çeyreklik bilançosunu açıklaması sonrasında şirketin S&P 500 endeksine alınacağını öngörüyorlardı. Tesla’nın S&P 500 endeksine alınması için şirketin hisselerinin satın alınmasını sağlayacak çok fazla miktarda fon gerekebilirdi.

Reuters’a konuşan Credit Suisse analisti Dan Levy, şirketin endekse alınmaması kararının Tesla boyutundaki bir şirketi endekse almanın yarattığı zorlukları yansıttığını ifade etti.