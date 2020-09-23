Tezgâh balık dolu palamut 1 numara

Eylül ayı itibariyle balık sezonu başladı. Palamuttan barbuna, hamsiden levreğe kadar pek çok çeşit balık tezgâhları süslüyor.

Henüz erkenci olduğu için sadece hamsi yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor. Hamsinin kilogramı geçen yıl aynı dönemde 15 - 20 lira arasındaki fiyatlardan tüketiciye sunulurken, bu yıl fiyatı 35 - 40 lira arasında değişiyor. Balıkçılar önümüzdeki dönemde hamsinin bollaşmasıyla fiyatların düşüşe geçmesini bekliyor. Şu aralar tane fiyatı 15 TL’ye kadar inen palamut vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Balıkçı esnafı ise, Kovid - 19 salgını nedeniyle vatandaşların sağlıklı beslenmeye yöneldiğini belirterek, “Bu yıl balık bol, vatandaş balığa doyacak” diyor.

Yasağa uyulmalı

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, bu yıl palamutta bolluk olduğunu söyledi.

Hamsinin az olduğunu belirten Özkaya, “Hamsi için de erken, o nedenle fiyatlar biraz yüksek. Arz - talebi dengeleyemiyoruz, Örneğin; bugün 5 liraya aldığınız balık ertesi gün 7 - 8 lira olabiliyor. Balık az geliyor müşteri de çok oluyor” dedi.

“Tüketici için ‘ne zaman gidersem belirli fiyata balık bulurum’ imajını yaratmalıyız” diyen Özkaya, şöyle devam etti:

“Kota her şeyi düzenler. Teknenin boyuna ve grostonuna göre yakalanacak balık miktarı belirleniyor. Kotaya ulaşınca tekneyi kıyıya götürüp bağlanıyor. Böylece hem stoklarda balık kalır hem de sürdürülebilirlik sağlanır. Tüketici de yasak zamanı boy yasağına uymayan balıkları satın almamalı.”

Yasa dışına geçit yok

Geçtiğimiz günlerde su ürünleri kaynaklarını korumak için İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde geniş çaplı denetim yapıldı.

Yenikapı Limanı ve çevresi ile İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi’nde yasa dışı trol avcılığını önlemeye yönelik denetimlere İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’nün yanı sıra yetkili kurumlardan 4’ü dalgıç olmak üzere 56 personel katıldı. 6 bot, 2 vinç ve 1 kamyonun da kullanıldığı denetimlerde 14 adet büyük boy trol kapısına, 1.000 metre misina ağına ve 20 takım trol ağına el konuldu.

Moto kuryeyle balık dağıtımı

Üsküdar Boğaziçi Balık Market yetkilisi, satışların iyi gittiğini belirtti. Yetkili, “Pandemi başladığından bu yana neredeyse 6 aydır evlere balık teslimatı da yapıyoruz. Bostancı’dan Üsküdar’a kadar eve teslim hizmeti veriyoruz. Hamsi şu anda denizlerde dağınık, avlanma sırasında ışık yakmak yasak olduğu için çok az çıkıyor” diye konuştu.

‘Fiyat daha düşer’

Kumkapı Doğan Balıkçılık yetkilisi ise, “Pandemi nedeniyle balığa talep arttı. Havaların soğumasıyla balıklar daha çok piyasaya girecek, halk balığa doyacak. Fiyatların da düşmesini bekliyoruz. Salgın nedeniyle avlanmalar olmadı, balık da bollaştı” dedi.

Beşiktaş Bizim Balıkçı yetkilisi Mehmet Karslı ise, müşteri geldiğini fakat çok fazla yoğunluk olmadığını dile getirdi. Online sipariş aldıklarını söyleyen Karslı, “Motorla müşterilerimize balık teslimatı yapıyoruz. Pandemi bizi de etkiledi, sezonun başlarında olan heyecanı göremiyoruz. Balıklar bollaşınca fiyatlar da düşer” dedi.

Semte göre değişiyor

Balık fiyatları İstanbul’da ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Bağcılar’da 30 - 35 lira olan hamsi, Kadıköy, Üsküdar, Kumkapı gibi bölgelerde 40 liraya satılıyor. Bağcılar’da mezgitin kilogramı 20 liraya satılırken, Üsküdar’da ise 40 liraya satılıyor. Fiyat farklılıklarını değerlendiren Ramazan Özkaya, “Tüketiciler için farklı fiyatlar uygulanıyor, denetim sağlanmalı. Tüketicinin alacak seviyesine getirilmesi gerekiyor” dedi.