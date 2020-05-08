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    HaberlerEkonomi Haberleri THY 19 ülkeye uçuş başlatacak
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    08.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY 19 ülkeye uçuş başlatacak

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağını hazırladı.

    THY 19 ülkeye uçuş başlatacak

    İç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurma kararı alan THY, iç hat uçuşlarını haziranda yeniden başlatmayı amaçlıyor. THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.

    İlk aşamada Kanada, Kazakistan, Afganistan, Japonya, Çin, Güney Kore, Singapur, Danimarka, İsveç, Norveç, Almanya, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya, Hollanda, Belçika, Beyaz Rusya, Gürcistan, Lübnan, Kuveyt ve İsrail seferleri yapılacak.

    Ağustosta 98 ülkeye uçacak

    THY, haziranda yurt içinde tüm meydanlara uçmayı, temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.

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