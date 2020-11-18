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18.11.2020 - 13:07 | | Foreks

THY açıkladı! Muaf tutulacaklar

Türk Hava Yolları(THY), sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili bir duyuru yayımladı. İşte yayımlanan duyurudaki detaylar...

THY açıkladı! Muaf tutulacaklar

THY'nin duyurusunda şu bilgiler verildi: "İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede yer alan ve 20 Kasım 2020 Cuma günü itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma  kısıtlamalarından, uçuşu bulunan tüm misafirlerimiz muaf tutulacaktır.

Misafirlerimiz, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşa  dair belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek  ulaşımlarını sağlayabileceklerdir.

Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden ve  sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Seyahatiniz süresince otoritelerin belirlediği diğer kısıtlama ve  tedbirlere uymanızı önemle hatırlatırız."

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