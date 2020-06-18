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    HaberlerEkonomi Haberleri THY bakım üssünde yangına geçit yok
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    18.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY bakım üssünde yangına geçit yok

    Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı’nda yapımı devam eden üs bakım hangarlarının yeni yangın söndürme sistemini test etti.

    THY bakım üssünde yangına geçit yok

    THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, hangarlarda gerçekleştirilen test aşamalarını, THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman ve THY Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay da takip etti. Hangar içinde, 5 adet 3 bin 500 GPM yangın pompası, 1938 metreküp yangın suyu sarnıç kapasitesi, toplam 89 adet köpük jeneratörü bulunuyor. Bu kapsamda bir acil durumda sensörler aracılığıyla devreye giren köpüklü baskın sprinkler sistemi sayesinde, anlık müdahale ile çalışan sağlığını korumak için temassız söndürme sağlanarak, yangın en kısa zamanda kontrol altına alınabiliyor.

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