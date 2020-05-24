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    HaberlerEkonomi Haberleri THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den bayram mesajı
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    24.05.2020 - 10:24 | | İHA

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den bayram mesajı

    Türk Hava Yollar(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Filomuzdaki 300’den fazla uçağımız ilk kez bayram izninde. Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar ‘Nerede o eski bayramlar’ dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar” dedi.

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den bayram mesajı

    Korona virüs salgını önlemleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı tarifeli tüm uçuşların durması nedeniyle hava yolu şirketlerinin uçakları, yerde bekletiliyor. Bayramlarda en yoğun günlerini yaşayan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları da virüs nedeniyle bu bayramda 300’ün üzerindeki filosunu uçuramıyor.

    “Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere”

    Ramazan Bayramı münasebetiyle THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Filomuzdaki 300’den fazla uçağımız ilk kez bayram izninde. Mavi gökyüzünde kanat açmayı bekliyorlar ‘Nerede o eski bayramlar’ dercesine. Çok yakında aynı gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Hayırlı Bayramlar” notuyla bayram mesajını içeren bir video paylaştı.

    “Onlar yan yana olunca değil sizi sevdiklerinize kavuşturunca mutlular”

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün paylaştığı bayram mesajını içerin videoda ise, “Filomuzdaki 300’den fazla uçağımızın yerdeki ilk bayramı. Genelde tüm aile birlikte olunca mutlu olunur ama onlar için durum farklı. Çünkü onlar yan yana olunca değil sizi sevdiklerinize kavuşturunca mutlular. Gökyüzünde yeniden bir arada olacağımız günlerde buluşmak üzere. Ramazan Bayramınız kutlu olsun” sözleri yer aldı.

    Türk Hava Yolları, 4 Haziran’da iç hat, 10 Haziran’da ise dış hat uçuşlarını başlatmayı planlıyor.

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