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    HaberlerEkonomi Haberleri THY, Belarus’a sefer sayısını artıracak
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    20.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    THY, Belarus’a sefer sayısını artıracak

    Türk Hava Yolları (THY) Minsk Genel Müdürü İsmail Öztürk, 30 Mart itibarıyla Minsk-İstanbul sefer sayısını haftada 6’dan 7’ye çıkaracaklarını bildirdi. Öztürk, İstanbul-Minsk-İstanbul seferlerinin 2006 yılında 2 seferle başladığını anımsattı.

    THY, Belarus’a sefer sayısını artıracak

    Aralık 2017’ye kadar sefer sayılarının 5’e çıkarıldığını belirten Öztürk, “İki ülke Sivil Havacılık otoriteleri arasında sağlanan mutabakata binaen 30 Mart 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta haftada 7 sefer icra edilecektir” dedi.

    1 Haziran- 30 Eylül’de ise uçuşların 10 sefer şeklinde icra edileceğine işaret eden Öztürk, “Sefer artışlarıyla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlanması hedeflenmektedir” yorumunu yaptı.

    Minsk’ten Türkiye ve Türkiye ötesi noktalara yönelik talebin istikrarlı bir şekilde arttığını vurgulayan Öztürk şunlara dikkati çekti:
    “İstanbul’dan gerek yurt içi gerek yurt dışına aktarmalı uçan yolcularımıza daha iyi bağlantılar sağlayarak en iyi uçuş deneyimini sunmak istemekteyiz. Ayrıca dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak Belarus’u dünyaya bağlayan THY bölgenin tanınırlığına da büyük katkı sağlamaktadır. Frekans artışları ve yaz 2020 itibarıyla uygulayacağımız yeni tarife yapımızla birlikte yolcularımıza daha fazla alternatifler sunularak Belarus’ta gelişmeye devam edilecektir.”

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