THY, günlük 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

EUROCONTROL'un 1-7 Şubat'a ait uçuş trafiği raporuna göre, THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini bu hafta da geride bıraktı. Air France ise günlük 381 uçuşla 2. sırada yer aldı.
Raporda, 1-7 Şubat haftasında günlük 8 bin 752 uçuşun yapıldığı, bu seferlerin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 33,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.
Dönem itibarıyla en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketinin THY olduğu aktarılan raporda, aynı dönemde dördüncü sırada yer alan Pegasus'un ise 262 sefer yaptığı belirtildi.
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten mutasyonlu koronavirüs uyarısı: Brezilya varyantı Türkiye'de ilk kez tespit edildiİstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsün farklı mutasyonlarının Türkiye'de görülmesinin ardından çok önemli uyarılarda bulundu. Tükek, artık pozitif teşhis alan tüm hastaların evde ya da hastanede farketmeksizin, tek kişi olarak izolasyonda kalması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Tufan Tükek, yeni tip mutantlar nedeniyle çok dikkatli olunması gerektiği belirtti. Tükek, Brezilya varyantının Türkiye'de ilk kez bir hastada tespit edildiğini de açıkladı.