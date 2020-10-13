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    HaberlerEkonomi Haberleri THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi
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    13.10.2020 - 13:26 | | AA

    THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

    Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ekşi, THY'nin günlük uçuş sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldiğini bildirdi.

    THY günlük sefer sayısında Avrupa'da 2. sıraya yükseldi

    Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün havacılığı derinden etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

    "Rakamlar 2019 yılına göre çok düşük. Fakat THY, her zamanki gibi en iyisini yapmaya çalışıyor. Günlük uçuş sayısı ile Avrupa'da 2. sıraya yükseldik. Bayrak taşıyıcıları arasında 1. sıradayız. Ekibimize ve bizi tercih eden size teşekkürler."

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