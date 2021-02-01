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01.02.2021 - 15:07 | | DHA

THY, İsrail uçuşlarını durdurdu

İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşlarını 31 Ocak'a kadar geçici olarak durduran Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 8 Şubat'a kadar uzattığını açıkladı.

THY, İsrail uçuşlarını durdurdu

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında yayınlanan notam süresinin 8 Şubat’a kadar (7 Şubat 21:59 Utc) kadar uzatıldığı belirtildi.

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