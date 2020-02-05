THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tüm seferlerini durdurdu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler. Yaşanan olay nedeniyle derin üzüntü duyuyor; uçakta bulunan yolculara, uçuş ekibine ve Türk sivil havacılığına birlikte katkı sağladığımız hava yolu şirketine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat'taki Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerin iptal edildiğini vurgulayarak, "Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler." bilgisini verdi.