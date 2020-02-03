TÃ¼rk Hava YollarÄ± BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Yahya ÃœstÃ¼n konuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KoronavirÃ¼sÃ¼ kaynaklÄ± durumu tÃ¼m ulusal ve uluslararasÄ± otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doÄŸrultuda; Pekin, Guangzhou, Åžangay ve Xian ÅŸehirlerine dÃ¼zenlediÄŸimiz seferlerimizi Åžubat ayÄ± sonuna kadar durduruyoruz. GeliÅŸmeleri aktarmaya devam edeceÄŸiz" bilgisini paylaÅŸtÄ±.