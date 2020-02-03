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    03.02.2020 - 16:14 | | DHA

    THY, Åžubat ayÄ± sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu

    TÃ¼rk Hava YollarÄ±, koronavirÃ¼sÃ¼ nedeniyle Ã‡in Halk Cumhuriyeti seferlerini Åžubat ayÄ± sonuna kadar durdurduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â

    THY, Åžubat ayÄ± sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu

    TÃ¼rk Hava YollarÄ± BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Yahya ÃœstÃ¼n konuyla ilgili sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "KoronavirÃ¼sÃ¼ kaynaklÄ± durumu tÃ¼m ulusal ve uluslararasÄ± otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz. Bu doÄŸrultuda; Pekin, Guangzhou, Åžangay ve Xian ÅŸehirlerine dÃ¼zenlediÄŸimiz seferlerimizi Åžubat ayÄ± sonuna kadar durduruyoruz. GeliÅŸmeleri aktarmaya devam edeceÄŸiz" bilgisini paylaÅŸtÄ±.

    Bakan Akar'dan Ä°dlib açÄ±klamasÄ±: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma BakanÄ± Akar, Ä°dlib saldÄ±rÄ±sÄ± ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z Rusya tarafÄ±ndaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletiÅŸim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere raÄŸmen Rejim tarafÄ±ndan gece saat 01.13'te unsurlarÄ±mÄ±za karÅŸÄ± ateÅŸ açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açÄ±klamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verildi, verilmektedir. Åžehitlerimizin bir damla kanÄ±nÄ±n bile hesabÄ± soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarÄ±nda bize düÅŸen ne varsa yerine getirdik. MuhataplarÄ±mÄ±zdan da sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandÄ±.
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